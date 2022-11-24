Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:01

Суд по иску British American Tobacco досрочно прекратил охрану знака "Кристалл" за ИП из РФ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам в четверг удовлетворил иск американской British American Tobacco (Brands) Limited к индивидуальному предпринимателю Эмилии Манукян (Москва) о досрочном прекращении охраны товарного знака "Кристалл" (№165783) в отношении всех товаров 34-го (табак и его заменители, сигареты и сигары; электронные сигареты и вапорайзеры для курения; принадлежности курительные; спички) класса МКТУ.

"Иск удовлетворить полностью", - сообщается на сайте суда.

По данным сайта Роспатента, оспариваемый знак был зарегистрирован в июне 1998 года на имя московского ЗАО "Культурно-развлекательный центр "Дом на Крестьянской заставе" по ряду классов МКТУ, в том числе по 34-му классу.

Позднее охрана знака была продлена до 25 декабря 2027 года, в 2019 году правообладателем стала ИП.

В марте сообщалось, что British American Tobacco plc (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, принял решение уйти с российского рынка.

Ранее в марте BAT объявила, что приостанавливает запланированные инвестиции в РФ и сосредоточится на существующем портфеле табачных изделий местного производства, включая изделия из нагреваемого табака.

BAT открыла представительство в России в 1991 году, а в 1994 году начала собственное производство в стране. Портфель брендов включает марки Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike, "Ява" и др. Компания также производит табачные стики для своих систем нагревания табака Glo.

British American Tobacco
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на газопроводе "Южный поток"

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на газопроводе "Южный поток"

Принят пакет законов о запрете ЛГБТ-пропаганды

Принят пакет законов о запрете ЛГБТ-пропаганды

Телеведущий Андрей Караулов объявлен в розыск

Телеведущий Андрей Караулов объявлен в розыск

Минпромторг ждет, что продажи российского вина в 2022 году превысят продажи импортного

Минпромторг ждет, что продажи российского вина в 2022 году превысят продажи импортного

Партнером "Газпром нефти" по бывшему СП с Repsol стал "ЛУКОЙЛ"

Росавиация не стала распределять субсидии на перевозки в Крым в 2023 году

Реакторы ЗАЭС переводят в "холодный" режим, подача тепла в Энергодар прекращена

Реакторы ЗАЭС переводят в "холодный" режим, подача тепла в Энергодар прекращена

Петербургский автозавод Nissan перешел в собственность НАМИ

Петербургский автозавод Nissan перешел в собственность НАМИ

Песков не подтвердил предположения о контактах РФ и США по поводу переговоров с Киевом

Что произошло за день: среда, 23 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });