Суд по иску British American Tobacco досрочно прекратил охрану знака "Кристалл" за ИП из РФ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам в четверг удовлетворил иск американской British American Tobacco (Brands) Limited к индивидуальному предпринимателю Эмилии Манукян (Москва) о досрочном прекращении охраны товарного знака "Кристалл" (№165783) в отношении всех товаров 34-го (табак и его заменители, сигареты и сигары; электронные сигареты и вапорайзеры для курения; принадлежности курительные; спички) класса МКТУ.

"Иск удовлетворить полностью", - сообщается на сайте суда.

По данным сайта Роспатента, оспариваемый знак был зарегистрирован в июне 1998 года на имя московского ЗАО "Культурно-развлекательный центр "Дом на Крестьянской заставе" по ряду классов МКТУ, в том числе по 34-му классу.

Позднее охрана знака была продлена до 25 декабря 2027 года, в 2019 году правообладателем стала ИП.

В марте сообщалось, что British American Tobacco plc (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, принял решение уйти с российского рынка.

Ранее в марте BAT объявила, что приостанавливает запланированные инвестиции в РФ и сосредоточится на существующем портфеле табачных изделий местного производства, включая изделия из нагреваемого табака.

BAT открыла представительство в России в 1991 году, а в 1994 году начала собственное производство в стране. Портфель брендов включает марки Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike, "Ява" и др. Компания также производит табачные стики для своих систем нагревания табака Glo.