British American Tobacco увеличила годовую доналоговую прибыль и выручку

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году табачный концерн British American Tobacco PLC зафиксировал умеренный рост доналоговой прибыли и выручки, а также сообщил об увеличении дивидендов на 6%.

Годовая доналоговая прибыль компании увеличилась до 9,32 млрд фунтов стерлингов ($11,25 млрд) с 9,16 млрд фунтов годом ранее, говорится в предварительной отчетности компании.

Скорректированная операционная прибыль повысилась до 10,52 млрд фунтов с 10,23 млрд фунтов.

Выручка по итогам минувшего года выросла до 27,66 млрд фунтов по сравнению с 25,68 млрд фунтов годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал выручку на уровне 28,02 млрд фунтов.

Компания ожидает роста выручки без учета колебания валютных курсов на 3-5% в 2023 году. Прогноз не учитывает активы в России и Белоруссии, продажа которых, как ожидается, будет завершена в 2023 году.

Совет директоров BAT объявил об увеличении промежуточных дивидендов на 6%, до 230,9 пенса на акцию по сравнению с 217,8 пенса годом ранее.

Акции BAT в начале торгов в Лондоне в четверг дешевеют на 3,5%. Капитализация компании с начала года сократилась на 5,8% и сейчас составляет около 69,2 млрд фунтов.