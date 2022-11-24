"Росатом" займется технологией для электромобиля "Атом"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" примет участие в создании российского электромобиля "Атом", сообщил журналистам в кулуарах конференции AI Journey в Москве глава компании Алексей Лихачев.

"Мы вступили уже (в проект - ИФ). Переговоры идут. Ну как минимум за нами источники энергии, мы приобрели соответствующую технологию, пока проводим крупноузловую сборку", - отметил он.

По его словам, в перспективе - "полная локализация" на Калининградском заводе по производству накопителей корпорации, запущенном в октябре. "Мы будем двигаться по увеличению нашей, "росатомовской", доли в технических компетенциях этого автомобиля", - заключил Лихачев.

Российский стартап

Речь идет об автомобиле российского стартапа, участниками которого являются гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин и предприниматель Рубен Варданян. Соответствующее АО "Кама" было зарегистрировано в августе 2021 г. Уставный капитал компании составляет 720 тыс. руб. Гендиректором является бывший менеджер блока развития перспективных проектов "КАМАЗа" Игорь Поваразднюк.

Как сообщала "Российская газета" со ссылкой на АО "Кама", автомобиль компании получит название "Атом". Как отмечало издание, функциональные прототипы обещают представить в III квартале следующего года.

Компания намеревалась выйти на производство 450 тыс. электромобилей в год к 2030 году, сообщали в начале февраля этого года "Ведомости" со ссылкой на коммерческую презентацию проекта. При этом тогда предполагалось, что в проекте примет участие Венгрия, где могла бы производиться часть машин. С Венгрией было подписано соглашение в области НИОКР и производства.

Калининградский "Автотор", в свою очередь, говорил о планах выпуска в следующем году первой партии в 200 электромобилей с аккумуляторами "Росатома". Как сообщал "Интерфаксу" гендиректор ООО "Автотор Холдинг" Александр Сорокин в середине октября, "Росатом" на тот момент уже изготовил первые модули и передал на испытания "Автотору".

Согласно концепции развития электротранспорта РФ, утвержденной в августе 2021 г., к концу 2024 г. планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и запустить в работу 9,4 тыс. зарядных станций. К 2030 г. каждый десятый выпускаемый в РФ автомобиль должен быть электрическим. Общий объем продаж автотехники к этому времени должен достичь примерно 2,5 млн машин в год (в 2021 г. рынок вырос на 4% до 1,67 млн шт., по данным Ассоциации европейского бизнеса).