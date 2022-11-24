Крупный пожар произошел на территории судоремонтного завода в Поморье

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Возгорание в административном здании ликвидируют в поселке Лайский Док Приморского района Архангельской области, пожар локализован на площади 1,8 тыс. кв. м, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления МЧС.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону "Интерфаксу" уточнили, что здание горит по адресу: ул. Центральная, 9. В этом месте располагается Лайский судоремонтный завод.

Из здания самостоятельно эвакуировались десять человек. Сведения о погибших и пострадавших не поступали.