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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:01

Крупный пожар произошел на территории судоремонтного завода в Поморье

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Возгорание в административном здании ликвидируют в поселке Лайский Док Приморского района Архангельской области, пожар локализован на площади 1,8 тыс. кв. м, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления МЧС.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону "Интерфаксу" уточнили, что здание горит по адресу: ул. Центральная, 9. В этом месте располагается Лайский судоремонтный завод.

Из здания самостоятельно эвакуировались десять человек. Сведения о погибших и пострадавших не поступали.

Архангельская область
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