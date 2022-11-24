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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Ликвидировано открытое горение на территории судоремонтного завода под Архангельском

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытый огонь в административном здании в поселке Лайский Док Архангельской области, сообщает в четверг пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"16:18 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону "Интерфаксу" ранее уточнили, что здание горит по адресу: ул. Центральная, 9. Согласно данным карт, в этом месте располагается Лайский судоремонтный завод.

В ликвидации пожара задействовано порядка 50 человек личного состава и 16 единиц техники.

Сообщение о возгорании административного здания в поселке Лайский Док поступило спасателям в четверг в 10:15 по московскому времени. На момент прибытия пожарных горела кровля на площади 900 кв. м, позднее площадь пожара увеличилась до 1,8 тыс. кв. м.

Из здания самостоятельно эвакуировались десять человек. Сведения о погибших и пострадавших не поступали.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщила о начале проверки по факту возгорания на объекте. Ведомство проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц и при наличии оснований примет меры.

Архангельская область
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