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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

В кабмине РФ не планируют ограничивать ввоз саженцев в страну

В кабмине РФ не планируют ограничивать ввоз саженцев в страну
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ не планирует ограничивать ввоз саженцев в страну, но, тем не менее, следует активнее использовать отечественные наработки, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на первом Российском винодельческом форуме в Москве.

"Какой-то задел (для импорта - ИФ) все равно должен быть. И, условно, если необходима для качественного винограда и качественного вина иностранная лоза, если необходим в животноводстве импортный племенной материал, то это, конечно, должно оставаться, - сказала она. - Никаких заградительных решений не будет, которые навредят отрасли".

Про этом она отметила, что определённый задел предусмотрен даже в доктрине продовольственной безопасности.

Тем не менее, она подчеркнула, что необходимо более активно использовать в этой сфере российские разработки. "Важно, чтобы была коллаборация между наукой и бизнесом. Невозможно научные разработки складывать на полку и не использовать, - полагает вице-премьер. - Хотелось бы, чтобы Минсельхоз вместе с Миннауки активнее с виноделами в этом проекте работали".

При этом она сообщила, что в 2019 году в РФ ввезено из-за рубежа 8,3 млн саженцев . В 2022 году "несмотря на трудности с расчетами, трудности с логистикой, ввезено более 15 млн саженцев".

Виктория Абрамченко правительство
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