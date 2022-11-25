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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Минсельхоз пообещал увеличить почти в 1,5 раза финансирование виноградарства и виноделия

Минсельхоз пообещал увеличить почти в 1,5 раза финансирование виноградарства и виноделия
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Финансирование федерального проекта "Стимулирование виноградарства и виноделия" в 2023 году увеличится почти в полтора раза, сообщил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на первом Российском винодельческом форуме.

Реализация федерального проекта началась в 2022 году. Его главная цель - увеличение площади виноградников в плодоносящем возрасте на 35% к 2030 году. Для этого планируется совокупно выделить 26,4 млрд рублей господдержки.

"На 2023 год предусмотрено финансирование в размере 3,5 млрд рублей, что на 46% выше показателя текущего года. Кроме того, в настоящее время ведомство формирует федеральный реестр виноградопригодных земель для анализа и оценки имеющегося потенциала развития виноградарства", - сказал Разин.

С января по октябрь производство вина выросло на 9%, до 27 млн декалитров (дал), игристого вина - на 26,7% до 11,7 млн дал, коньяка - на 14,7% до 7,2 млн дал. "Основной объем реализуется на внутреннем рынке, поэтому особое внимание сейчас уделяется развитию культуры потребления вина", - сказал замминистра.

Минсельхоз Андрей Разин
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