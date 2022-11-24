Депутаты перенесут внедрение системы машиночитаемых доверенностей на август

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет компаниям использовать квалифицированный сертификат ключей проверки электронной подписи без применения машиночитаемой доверенности до 1 августа 2023 года.

Группа парламентариев внесла законопроект №216878-8 в палату в конце октября.

"Санкции повлияли в том числе на нашу готовность использовать машиночитаемые доверенности, поскольку требуют соответствующего оборудования, программного обеспечения, и к сожалению, это требует времени. Соответственно, по согласованию с Минцифрой, ФНС, Минфином и ЦБ есть предложение передвинуть срок вступления в действие норм, где должна применяться машиночитаемая доверенность, до 1 августа 2023 года. Меня заверяют, что все будут готовы к этой дате, поэтому такую дату и поставили", - пояснял ранее суть поправки глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, один из их авторов проекта.

Продление возможности использования квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи без применения машиночитаемой доверенности коснется представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также представителей кредитных организаций, операторов платежной системы, некредитных финансовых организаций.

В декабре 2021 года был принят закон, устанавливающий "переходный период" в срок до 31 декабря 2022 года, на время которого компании и ИП получили право использовать квалифицированную электронную подпись (выданную после 1 июля 2020 года) с указанием в качестве владельца физического лица без представления доверенности от имени компании или ИП в электронной форме в машиночитаемом виде.

"Однако в условиях жесткого санкционного давления со стороны западных стран создается ситуация объективной невозможности подготовки к обязательному использованию машиночитаемой доверенности в правоотношениях в электронной форме по причине отсутствия достаточного количества производственных мощностей и технологий для производства высококачественных аналогов современных плат и микросхем, требующихся для доработки информационных систем в целях приведения в соответствие с действующим законодательством", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы отмечают, что сложившаяся ситуация формирует высокий риск остановки электронного документооборота в целом, в связи с чем и предлагается продлить переходный период.

Сертификат электронной подписи - это бумажный или электронный документ, позволяющий проверить подлинность электронной подписи, он подтверждает принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата. Сертификаты ЭП выпускаются удостоверяющим центром, который занимается выдачей и обслуживанием сертификатов электронной подписи.