Абрамченко не увидела оснований для увеличения закупок зерна в интервенционный фонд

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Предпосылок для увеличения закупок зерна в интервенционный фонд РФ нет, госзакупки будут идти до того, пока в фонде не будет 3 млн тонн, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко журналистам.

"Госзакупки идут по всем нормативным актам до пополнения в 3 млн тонн. Нет сейчас предпосылок для того, чтобы увеличивать объём интервенционного фонда", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что расчет объемов закупки зерна в интервенционный фонд "исходил из необходимости баланса спроса и предложения". "3 млн тонн – это расчетная величина Минсельхоза, это трехмесячное потребление продовольственного зерна. Другой задачи не было увеличивать (фонд - ИФ)", - пояснила она.

Комментируя предложения ряда экспертов зернового рынка о необходимости увеличения госзакупок до 10 млн тонн, Абрамченко заявила, что "эксперты предлагают таким образом повысить рентабельность сельхозпроизводителей, чтобы за счёт закупки в интервенционный фонд можно было повысить стоимость зерна на внутреннем рынке". "Но есть и другие способы (повышения рентабельности - ИФ)", - полагает она, напомнив про решение о возврате аграриям средств от взимания экспортной пошлины на зерно.

"В этом году в отрасль отдали 20 млрд рублей, чтобы компенсировать затраты производителей зерна", - подчеркнула вице-премьер.