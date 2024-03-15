Правительство РФ выделит Минсельхозу средства на увеличение госзакупок зерна

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в пятницу планирует рассмотреть вопрос о выделении в 2024 году Минсельхозу средств из резервного фонда для закупок в интервенционный фонд сельхозпродукции, сообщается в пресс-релизе кабинета министров.

Распоряжение направлено на увеличение объема запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, говорится в официальной публикации.

Как сообщалось, в интервенционный фонд пока закупается только зерно. Ранее обсуждалась возможность закупок сахара и молочной продукции (сухого молока и сливочного масла), но решение пока не принято.

В настоящее время в закупках зерна объявлен перерыв до 26 марта 2024 года. Минсельхоз объяснил это тем, что ОЗК ("Объединенная зерновая компания", госагент по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна) должна к этому сроку завершить конкурсные процедуры по отбору биржи на следующий трехлетний период.

Очередной раунд интервенций, в ходе которого планируется закупить до 2 млн тонн зерна, начался 11 декабря 2023 года. С этой даты по 7 марта фонд пополнили 845,1 тыс. тонн зерна на 12 млрд рублей. В частности, государство приобрело 16,335 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2022 года (на 245,567 млн рублей), 412,965 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2023 года (на 6,3 млрд рублей), 57,51 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2022 года (на 844,4 млн рублей), 322,65 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2023 года (на 4,2 млрд рублей), 4,185 тыс. тонн ржи урожая 2022 года (на 46,49 млн рублей) и 31,455 тыс. тонн ржи урожая 2023 года (на 339,3 млн рублей).

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года, в их ходе фонд был сформирован в объеме 3 млн тонн. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.