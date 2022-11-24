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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

В правительстве рассчитывают, что эксперимент по онлайн-торговле алкоголем будет удачным

В правительстве рассчитывают, что эксперимент по онлайн-торговле алкоголем будет удачным
Фото: Wolfgang Kaehler/LightRocket via Getty Images

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Эксперимент по онлайн-торговле алкогольной продукцией с использованием возможностей "Почты России" может стать удачным, считает вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Мы сейчас занимаемся экспериментом с доставкой (алкоголя - ИФ) через отделения "Почты России". Надеемся, что этот эксперимент станет удачным. С чего-то надо начать, нужно отработать все это именно как пилотный эксперимент", - заявила Абрамченко журналистам в кулуарах первого Российского винодельческого форума в Москве.

На этой основе сформируется понимание необходимости нормативного закрепления этого канала для развития рынка. "Пока мы делаем первые шаги", - заметила она.

Как считает вице-премьер, "конечно, все современные способы доставки качественной отечественной винодельческой продукции нужно использовать".

Как заявил ранее на форуме статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, законопроект об онлайн-продаже вина сейчас находится в правительстве, за которым остаётся окончательное решение. Предлагается сначала продавать онлайн только российское вино. Канал продаж будет администрироваться через агрегаторы "Почты России".

Предполагается, что эксперимент начнётся в 2023 году.

Виктория Абрамченко правительство Почта России
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