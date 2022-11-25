Маркетплейсы выступили за расширение эксперимента по онлайн-торговле российским вином

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские маркетплейсы - Ozon, "Яндекс.Маркет" и "СберМаркет" - выступают за расширение планируемого эксперимента по онлайн-торговле российским вином, готовы предложить свои компетенции в сфере логистики и IT-решений. Об этом представители компаний заявили в ходе Российского винодельческого форума.

В настоящее время подготовлен законопроект, предусматривающий проведение эксперимента по онлайн-торговле российским вином посредством заказа через специализированный сайт АО "Почта России". Предполагается, что эксперимент начнется в Москве и Московской области.

"Эксперимент в том виде, в котором он сейчас описан в тексте законопроекта, абсолютно не отвечает на все те вопросы, которые, в том числе, есть у МВД, у Минздрава, у других регуляторов относительно мер контроля. Мне кажется, что (...) этот эксперимент с самого начала необходимо расширять. Расширять на более полный перечень участников, допускать туда больший ассортимент продукции для того, чтобы провести полноценный эксперимент, и не только, например, в Москве и Московской области, но включить и Ленинградскую область, Санкт-Петербург, обязательно включить в эксперимент винодельческие регионы юга России", - сказал директор по GR подразделения "Яндекса" в сфере e-com и фудтеха Дмитрий Русаков.

Представители маркетплейсов заявили, что обладают большим опытом в онлайн-торговле и существенными компетенциями в сфере IT-решений, которые могли бы быть использованы для организации процесса и нивелирования рисков - таких, как продажа алкоголя несовершеннолетним или в запрещенное время.

Заместитель управляющего директора Ozon Владимир Гончаревич отметил, что "есть много нюансов, которые "Почта России" должна "докрутить" у себя, улучшить те компетенции, которых у компании пока нет".

"Почта России" - все-таки непрофессиональный продавец. Мы (я говорю о всех маркетплейсах) в трансформации своего развития накопили столько компетентенций, что мы готовы предлагать новые решения. Если мы попробуем привлечь к реализации этой инициативы профессионалов, мы, наверное, вместе сядем и все наши IT-службы, все решения, которые связаны с IT, мы можем применить для того, чтобы ограничить все те опасения и риски, которые есть", - сказал Гончаревич.

"Почта России", наверное, должна рассматривать нас, профессиональных игроков интернет-торговли, как партнеров. Партнеров и с точки зрения того, что мы готовы показывать свои компетенции, которые имеем. Мы готовы участвовать, как партнеры, в этой модели", - добавил Гончаревич.

GR-директор "СберМаркета" Павел Глухов отметил, что для проверки возраста покупателя, времени доставки и так далее маркетплейсы могли бы предложить свои IT-наработки. "Это даже не искусственный интеллект, это еще на 2 ступеньки раньше, это то, что мы уже давно сделали и умеем делать. Контроль возраста - мы понимаем, кто приходит к нам (...), знаем, что он заказывает, историю его заказов, куда мы ему везем", - отметил он.

"Поддержу, что эксперимент должен быть гораздо шире, чем предусматривается сейчас, чтобы он дал релевантный результат. Если результаты - это увеличение продаж, помощь МСП и так далее, для этого нужны компетенции в онлайне. Хотелось бы, чтобы эти компетенции в онлайне были шире, чем те, которые предлагаются сейчас", - сказал Глухов.

Он добавил, что участие в эксперименте было бы выгодно и самим маркетплейсам. "Для маркетплейсов это тоже важная вещь, потому что для нас это увеличение среднего чека. Бизнес очень низкомаржинальный. Для нас всех увеличение среднего чека означает стабильность, развитие компании, новый наем и дополнительные налоги в бюджет - об этом тоже не стоит забывать", - сказал представитель "СберМаркета".

Директор по цифровым продуктам "Почты России" Владимир Урбанский назвал возможным расширение эксперимента. "Например, "Яндекс" говорил про расширение географии. В самом законопроекте прописано, что правительство может расширять географию. То есть можно запуститься в Москве и Московской области, а дальше и Санкт-Петербург, и Ленобласть туда включить", - отметил он.

Урбанский также сообщил, что "Почта России" полностью готова к проведению эксперимента, в частности, уже разработан сайт, через который планируется осуществлять онлайн-продажу вина, подготовлен оборудованный склад, есть договоренности с поставщиками.