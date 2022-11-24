Доля обладателей скидок за безаварийную езду в ОСАГО достигла 96,4%

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Всего 96,4% автовладельцев по итогам III квартала текущего года имеют какую-либо скидку к цене полиса ОСАГО за безаварийное вождение автомобиля, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА) со ссылкой на данные статистики союза. Показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,4 процентного пункта. В третьем квартале 2021 года скидку к стоимости полиса (в рамках оценки "бонус-малус") имели 92% автовладельцев.

При этом в III квартале 2022 года треть всех автовладельцев - 30,4% - получили максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, которая составляет 54%. В абсолютном выражении количество таких водителей достигло 4,1 млн человек. Годом ранее максимальную скидку по ОСАГО, которая составляла тогда 50%, получили 27,3% автовладельцев или 3,8 млн человек.

Максимальную наценку к стоимости полиса ОСАГО в связи с оценкой результатов аварийности езды за предшествующий период получили лишь 0,01% водителей по итогам III квартала 2022 года, или 819 человек. Это в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период годом ранее (2073 человека).

Коэффициент "бонус-малус", равный единице, получили 3,8% автовладельцев, заключивших договор ОСАГО в третьем квартале 2022 года, или 515 тыс. водителей. Годом ранее такой коэффициент имели 4,9% всех автовладельцев, или 670 тыс. человек.

"Статистика в очередной раз показала, что безаварийные автовладельцы, которых в стране большинство, вследствие аккуратной езды получают скидки на ОСАГО. Мы видим, что индивидуализация тарифов ОСАГО привела к тому, что в целом люди водят менее аварийно, поскольку у них есть экономический стимул быть более аккуратными на дорогах и не попадать в ДТП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество безаварийных водителей выросло, а аварийных - снизилось", - прокомментировал статданные союза исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.