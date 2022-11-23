Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

За изучение детьми в школах Правил дорожного движения выступили 48% россиян

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Около половины россиян (48%) считают нужным ввести в российских школах предмет по изучению Правил дорожного движения (ПДД), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Среди сограждан в возрасте от 60 лет за введение такого промера для школьников высказываются 51% респондентов, показывают результаты исследования, опубликованные на сайте ВЦИОМ.

В РоссииВоенную подготовку в школьную программу включат только с согласия учителей и родителейЧитать подробнее

Основным аргументом в пользу этой точки зрения является уверенность, что усвоение ПДД поможет детям и подросткам повысить свою грамотность в вопросах безопасности дорожного движения, отмечают социологи.

В свою очередь более четверти россиян (27%) полагают, что в школах следует проводить моделирование дорожных ситуаций, разбор правонарушений на классных часах.

Всероссийский телефонный опрос был проведён 11 ноября 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Объем банковских операций без согласия клиентов в III квартале вырос до 4 млрд руб.

Минпромторг РФ договорился о транзите иностранных лекарств через Белоруссию

Мурашко заявил, что в России не хватает 25-26 тысяч врачей

Средства от акциза на сладкие напитки планируют направить на лечение сахарного диабета

Средства от акциза на сладкие напитки планируют направить на лечение сахарного диабета

Завод "Москвич" начал серийную крупноузловую сборку автомобилей

Завод "Москвич" начал серийную крупноузловую сборку автомобилей

"Уралхим" не смог продать терминал в Риге швейцарскому трейдеру

Путин поддержал идею с обращением в ООН для разблокирования удобрений в портах Европы

Путин поддержал идею с обращением в ООН для разблокирования удобрений в портах Европы

Экспортные пошлины на пшеницу и кукурузу из РФ понизились с 23 ноября

Экспортные пошлины на пшеницу и кукурузу из РФ понизились с 23 ноября

Что произошло за день: вторник, 22 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });