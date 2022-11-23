За изучение детьми в школах Правил дорожного движения выступили 48% россиян

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Около половины россиян (48%) считают нужным ввести в российских школах предмет по изучению Правил дорожного движения (ПДД), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Среди сограждан в возрасте от 60 лет за введение такого промера для школьников высказываются 51% респондентов, показывают результаты исследования, опубликованные на сайте ВЦИОМ.

Основным аргументом в пользу этой точки зрения является уверенность, что усвоение ПДД поможет детям и подросткам повысить свою грамотность в вопросах безопасности дорожного движения, отмечают социологи.

В свою очередь более четверти россиян (27%) полагают, что в школах следует проводить моделирование дорожных ситуаций, разбор правонарушений на классных часах.

Всероссийский телефонный опрос был проведён 11 ноября 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.