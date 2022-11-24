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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Четыре человека погибли и один ранен при стрельбе в кубанском Крымске

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В результате стрельбы в городе Крымске погибли четыре человека, среди которых стрелявший, еще один ранен, сообщил начальник пресс-службы главного управления МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Сегодня около 17:00 по московскому времени в одном из медицинских центров Крымска, расположенном на улице Комарова, местный житель 1956 года рождения застрелил двоих работников этой организации, сказал представитель пресс-службы журналистам. "Затем он вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим", - также заявил Рунов.

В результате происшествия один человек скончался на месте, второй получил тяжелое ранение. После этого мужчина покончил с собой.

По предварительным данным полиции, причиной происшествия мог быть результат бракоразводного процесса с участием человека, открывшего стрельбу.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее в пресс-службе региональной прокуратуры "Интерфаксу" сообщили, что надзорное ведомство начало проверку по факту инцидента в Крымске, на место ЧП выехал районный прокурор.

Крымск Краснодарский край МВД
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