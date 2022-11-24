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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Уголовное дело возбудили в связи с убийством трех человек при стрельбе в Крымске

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в Крымске трех местных жителей и покушении на убийство еще одного, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, в четверг на улице Синева в Крымске 66-летний местный житель из личных неприязненных отношений несколько раз выстрелил в своих знакомых 1983 и 1969 г.р., которые от полученных травм скончались на месте.

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Затем из того же ружья он застрелил еще одного мужчину, его личность устанавливается. Также злоумышленник ранил 61-летнего мужчину, после чего покончил с собой.

Дело расследуется по статье 105 УК РФ (убийство).

Ранее сообщалось со ссылкой на ГУ МВД по краю, что местный житель застрелил в медцентре Крымска двух работников этой организации. Затем он вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим, в результате чего один человек скончался на месте, второй получил тяжелое ранение. Причиной происшествия мог быть результат бракоразводного процесса с участием устроившего стрельбу мужчины.

Крымск Краснодарский край
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