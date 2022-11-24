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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Путин призвал наладить хорошо скоординированную работу в интересах Вооруженных сил

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Никаких экстраординарных мер для обеспечения российских военнослужащих всем необходимым не нужно, требуется лишь наладить скоординированную работу с определением количественных показателей и конкретных сроков поставки необходимой продукции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы договорились, и нет в этом необходимости - вводить какие-то экстраординарные меры. Этого ничего не нужно делать", - сказал он на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.

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"Но наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу нужно. Это вообще полезно, ну а в данной ситуации просто необходимо, чтобы своевременно обеспечивать в том числе наши Вооруженные силы всем необходимым в ходе специальной военной операции", - добавил глава государства.

Путин отметил, что по каждому из направлений работы совета целевые задания должны содержать четкие производственные программы и сроки поставок.

"Надо использовать то, что складывается в реальной жизни, чтобы поддержать и перспективные разработки, и промышленное производство. Делать это нужно в строго зафиксированных объемах, единицах, с датами получения продукции теми, кто должны эту продукцию использовать", - пояснил он.

Владимир Путин
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