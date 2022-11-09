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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Мишустин потребовал от производителей военной экипировки учитывать замечания военных

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Производители военной экипировки в рамках целевых заданий, поставленных координационным советом при правительстве, должны учитывать замечания тех, кто этой продукцией будет пользоваться, это особенно важно в преддверии зимы, заявил на заседании совета премьер-министр Михаил Мишустин.

"Президент неоднократно подчеркивал необходимость выстраивания обратной связи получателей военной продукции с производителями. По каждому элементу нужно учитывать мнение тех, кто его использует. Это касается всех направлений: от тяжелых вооружений - до содержания медицинской аптечки, - сказал он. - Такой подход должен преобладать в работе по целевым заданиям, тем более сейчас, в преддверии зимы".

По его словам, холода усложнят условия жизни людей и работы техники.

"Надо принимать во внимание этот момент при формировании заказов на поставку лекарств, одежды и при строительстве укрытий и фортификации", - сказал Мишустин.

"Под каждую номенклатуру формируется свой план-график с указанием конкретного исполнителя, включая, при необходимости, схему поставок сырья, комплектующих, чтобы была возможность точно координировать производственный процесс", - продолжил премьер.

По его словам, руководители всех предприятий, выполняющих задания координационного совета, должны быть ознакомлены с таким планом под личную подпись, "чтобы каждый четко понимал и свою задачу, и меру ответственности с обязательным отчетом ответственных о результатах выполнения целевых заданий".

Мишустин попросил министра обороны, руководителей МВД и Росгвардии, а также ФСБ, проинформировать членов координационного совета "о требуемых материально-технических средствах по направлениям деятельности рабочих групп совета".

В октябре премьер говорил, что правительство выделило дополнительное финансирование на обеспечение участников СВО обмундированием и снаряжением. Он также говорил, что уже "до каждого исполнителя доведены технические требования Минобороны к экипировке и, соответственно, меры их соблюдения", но призывал подключить к производству снаряжения и средств защиты все мощности, включая малые предприятия.

Хроника 24 февраля – 09 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Михаил Мишустин Правительство Минобороны МВД Росгвардия ФСБ
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