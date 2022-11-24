Два Ту-160 совершили полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщило в четверг Минобороны РФ.

"В ходе полета экипажи дальней авиации осуществили дозаправку самолетов топливом в воздухе", - говорится в сообщении.

Продолжительность полета составила около 13 часов.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота, сообщило военное ведомство.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС, а также Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады.