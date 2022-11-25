"Ъ" сообщил о планах дать российским разработчикам ПО преференции на госзакупках

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ готовит новые механизмы поддержки разработчиков программного обеспечения (ПО), включающие, помимо финансовых мер, преференции на рынке госзакупок, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на IT-рынке.

По словам источников издания, в частности, Минцифры разрабатывает две "дорожные карты": "Новое общесистемное программное обеспечение" (НОПО, предполагает поддержку разработчиков операционных систем, офисных пакетов, систем управления базами данных и т.д.) и "Новое индустриальное программное обеспечение" (НИПО, будет включать в себя меры поддержки разработчиков систем проектирования, PLM, BIM и т.д.).

По словам собеседника газеты, близкого к Минцифры, "дорожные карты", помимо финансовых мер поддержки IT-компаний в виде грантов и льготных кредитов, будут предполагать и новые преференции на рынке госзакупок.

"Нам пообещали схему "рынок в обмен на инвестиции". Суть в том, что разработчик по соглашению с правительством за собственные средства создает или дорабатывает свой программный продукт под требования основных отраслевых заказчиков. Взамен заказчики на этапе закупок будут обязаны выбрать тот продукт, который финансировался за счет средств разработчика", - объяснил собеседник "Коммерсанта".

В Минцифры на запрос издания не ответили.

Изначально Минцифры планировало финансировать проекты IT-компаний по импортозамещению ПО через гранты Российского фонда поддержки информационных технологий (РФРИТ) и фонда "Сколково". Однако, по информации источников "Коммерсанта", выделенных средств не хватает на все одобренные проекты.

Летом при Минцифры были организованы индустриальные центры компетенций (ИЦК, объединяют представителей разных отраслей, которым необходимо заместить зарубежный софт) и центры компетенций разработки (ЦКР, объединяют российских разработчиков софта по классам). По замыслу министерства, экспертные группы в этих структурах должны отобрать перспективные проекты, готовые заместить зарубежное ПО.

На импортозамещение ПО, в том числе через ИЦК, выделено 37,1 млрд рублей до 2024 года, говорил в июне вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Из 230 проектов ИЦК одобрение получили 162, из 105 проектов ЦКР было одобрено 35, следует из данных, представленных 17 ноября замглавы Минцифры Максимом Паршиным. По его словам, одобренные проекты должны получить гранты со стороны РФРИТ и фонда "Сколково".

При этом источники издания на IT-рынке утверждают, что механизм финансирования проектов через ИЦК и ЦКР "дал сбой". Топ-менеджер российской IT-компании, входящий в одну из профильных рабочих групп в Минцифры, пояснил газете, что фактически разработка новых "дорожных карт" потребовалась потому, что у фондов не хватит средств на все проекты: "Многие компании похвалили за подготовленные проекты и финансово-экономическое обоснования, но сказали, что денег нет".