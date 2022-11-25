Минцифры надеется до конца года определить модель легализации использования зарубежного ПО

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ рассчитывает до конца 2022 года определить модель легализации использования не имеющего российских аналогов зарубежного ПО, правообладатели которого ушли из РФ, заявил глава министерства Максут Шадаев в ходе федерального форума "Цифровой алмаз".

Он отметил, что в сложившейся ситуации российские предприятия, внедрившие ПО западных вендоров, которые ушли из России, не могут продолжать оплачивать его из-за санкционных ограничений, но и перейти одномоментно на российские аналоги тоже невозможно. Анализ Минцифры показал, что лишь 20% категорий софта, используемого компаниями и промпредприятиями, имеют "адекватные зрелые российские аналоги", нужно 2-3 года на его доработку и внедрение.

В этой связи правительство пытается найти решение, которое позволит этот вопрос отрегулировать, чтобы "все-таки разрешить компаниям использовать зарубежный софт до момента появления российского конкурентного аналога".

"Сейчас мы обсуждаем с коллегами в правительстве, какие условия могут быть, как нам правильно прописать освобождение от ответственности компаний, которые будут вынуждены в таком режиме использовать софт. Здесь надо искать баланс. Я думаю, что хорошо бы до конца года нам к такому решению прийти", - сказал глава Минцифры, отметив, что при этом необходимо учесть мнения и правительства, и бизнеса.

"В моем понимании, какое-то освобождение заказчика от ответственности нужно предусматривать, но на определенный период и на определенных условиях - например, пусть он совершает те же самые платежи на какой-то спецсчет за использование этого ПО, чтобы это не выглядело как откровенное пиратство", - добавил Шадаев.

Об идее введения спецсчетов, куда пользователи могли бы отчислять средства за использование зарубежного софта, которые правообладатель сможет получить после возвращения в РФ, Шадаев уже говорил в начале ноября.

В конце мая президент РФ Владимир Путин установил временный порядок для оплаты резидентами РФ вознаграждений "недружественным" иностранным правообладателям за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов и других средств индивидуализации: платежи должны осуществляться в рублях с использованием счетов типа "O", перевод средств с него за рубеж будет допустим с разрешения правительственной комиссии по осуществлению контроля за иностранными инвестициями в РФ.

Счета типа "О" на имя правообладателей будут открываться в уполномоченных банках, список которых определит правительство. Расчеты через счета типа "О" станут обязательными, если правообладатели публично поддержали санкции в отношении России либо во исполнение санкций запретили использовать свои товарные знаки, патенты и т.д. в России после 23 февраля 2022 года. Такой же порядок расчетов через счета типа "О" должен применяться в отношениях с правообладателями, которые после указанной даты прекратили, приостановили или существенно ограничили в России производство, поставку товаров, услуг для исполнения санкций или по иным причинам, не связанным с экономической целесообразностью.