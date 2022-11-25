Кабмин РФ определил единственных поставщиков передвижных медицинских комплексов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ определило единственных поставщиков передвижных медицинских комплексов для оказания медпомощи жителям сельских поселений и малых городов, закупку которых в 2022-2023 годах должен осуществлять Минпромторг. Соответствующее правительственное распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Этим документом определены виды передвижных медкомплексов и единственные поставщики такого оборудования. Так, речь идет о медкомплексах для оснащения мобильных медицинских бригад для оказания первичной медико-санитарной помощи, о медкомплексах для оснащения мобильных медицинских бригад для профессионального медицинского осмотра и медкомплекасах для медицинских бригад, совмещенных с оборудованием для проведения маммографии и флюорографии.

Единственным поставщиком первого вида медкомплексов определено ООО "Производственно-коммерческая фирма "Луидор"". Два других вида медкомплексов должно будет поставлять ООО "Торговый дом "Ворсма"".

Всего в субъекты РФ предполагается поставить 299 таких медкомплексов.

В правительственном распоряжении оговаривается, что Минпромторг должен с этими единственными поставщиками заключить контракты на поставку названных медкомплексов до уполномоченных получателей в субъектах РФ. При этом оговаривается, что эти поставщики могут привлекать субподрядчиков. Но при условии, что они самостоятельно (лично) выполнят не менее 30% обязательств по контрактам.

В предыдущие годы Минпромторг осуществлял по аналогичной схеме закупку автомобилей скорой медпомощи и школьных автобусов для нужд субъектов РФ. Единственными исполнителями таких госконтрактов стали группа "ГАЗ" (Автозавод "ГАЗ"; Павловский автобусный завод, ПАЗ) и группа "Соллерс Авто" (УАЗ).

Правительство в прошлые годы ежегодно выделяло в среднем по 10 млрд руб. на соответствующие госзакупки. В 2020-2021 гг., на фоне ковидного кризиса, - по 15 млрд руб.

Исходя из данных Минпромторга и правительства РФ, в 2016-2021 гг. российские автопроизводители получили госзаказы на поставку в регионы в общей сложности более 27,3 тыс. машин скорой помощи и школьных автобусов на сумму свыше 65 млрд руб. В том числе 11,6 тыс. автомобилей скорой и 15,7 тыс. школьных автобусов.