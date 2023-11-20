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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Регионам выделят 3,7 млрд рублей на закупку медицинского транспорта

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Правительство направит 3,7 млрд рублей, чтобы по поручению президента проавансировать регионам закупку передвижных медицинских комплексов и автомобилей, укомплектованных специальным оборудованием, сообщает сайт правительства.

Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, он сообщил об этом на совещании с вице-премьерами 20 ноября. Постановление допускает стопроцентное авансирование контрактов на закупку такой техники, если они заключены в 2023 году. Мишустин отметил, что это ускорит поступление техники в регионы и повысит в целом эффективность расходования федеральных средств.

В результате в 67 регионов в конце 2023 - первом квартале 2024 года поступит более 250 передвижных медицинских комплексов и автомобилей с медицинским оборудованием. Это будут 60 медицинских комплексов для оказания первичной медицинской помощи, 44 комплекса для проведения профилактических осмотров, 99 комплексов для проведения флюорографии и маммографии, 50 автомобилей, укомплектованных медицинским оборудованием.

Михаил Мишустин Правительство
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