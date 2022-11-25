Ракетный корабль "Град" войдет в состав Балтфлота до конца года

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Малый ракетный корабль (МРК) "Град" 21631 "Буян-М" – носитель крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", построенный для Балтийского флота, приступил к программе государственных испытаний, сообщила пресс-служба флота в пятницу.

"Планируется, что МРК "Град" войдет в состав Балтийского флота до конца текущего года и будет нести службу в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии "проводят маневренные и скоростные испытания корабля, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, вооружения корабля, навигационных и радиотехнических средств".

По завершению морской части программы начнется вторая часть государственных испытаний – ревизия корабля.

Завод-изготовитель проведет контрольное вскрытие механизмов и приборов. Специалисты и члены госкомиссии оценят общее состояние малого ракетного корабля, его оборудования и всех имеющихся на нем средств. Экипажу корабля будут переданы комплекты ЗИП (запасные части, инструменты, принадлежности и материалы), проведены отделочные работы. После подписания приёмопередаточного акта с заказчиком на корабле будет поднят военно-морской флаг и "Град" войдет в состав Балтийского флота, говорится в сообщении.

Малые ракетные корабли проекта 21631 (разработчик АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро") – многоцелевые корабли класса "река-море". Имеют большее водоизмещение.

Установленный на кораблях водомётный движитель позволяет вести боевые действия на мелководье. Корабельная 30-мм автоматическая артиллерийская установка может выполнять задачи по уничтожению самолетов, вертолетов и других средств воздушного нападения противника, поражению малоразмерных морских надводных и береговых целей, расположенных на значительном расстоянии от береговой линии. Назначение кораблей этого проекта – охрана и защита экономической зоны государства, сказано в сообщении.

Крылатые ракеты "Калибр" разработаны концерном ВКО "Алмаз-Антей, "Оникс" – АО "ВПК НПО Машиностроения", входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".