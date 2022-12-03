МРК "Град" в Балтийском море отработал в ходе испытаний стрельбы по воздушной цели

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Малый ракетный корабль (МРК) "Град" (носитель крылатых ракет "Калибр" и "Оникс"), построенный для Балтийского флота, в ходе государственных испытаний выполнил зенитно-ракетные стрельбы по воздушной цели, сообщила в субботу пресс-служба флота.

Как отметили в пресс-службе, "по данным объективного контроля, стрельбы выполнены успешно".

Сообщается, что стрельба велась из корабельного комплекса управляемого вооружения "Гибка", а также артиллерийские стрельбы из универсальной корабельной артустановки А-190.

Пресс-служба сообщила, что "после завершения испытаний в морских полигонах Балтийского флота и ревизии корабля, на нем будет поднят Военно-Морской флаг и корабль войдет в состав Балтийского флота".