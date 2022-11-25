Путин поручил создать ресурс с данными о гражданах для актуализации документов воинского учета

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил министерству цифрового развития совместно с министерством обороны до 1 апреля 2024 года обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета.

Указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, координатором этого ресурса будет Минобороны РФ.

В него должны поступить сведения в отношения граждан, "состоящих на воинском учета (за исключением граждан, имеющих воинские звания офицеров и прибывающих в запасе СВР и в запасе ФСБ), а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не прибывающих в запасе".

До 30 декабря 2022 года главы регионов, Минобороны и Минцифры должны преобразовать необходимые сведения, содержащихся в документах комиссариатов в электронно-цифровую форму.

ФНС и Минобороны должны осуществить с использованием Единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, "идентификацию граждан, состоящих на воинском учете и не состоящих, но обязанных находится на воинском учете и не прибывающих в запасе".

Путин также поручил федеральным органам госвласти, органам госвласти субъектов РФ и организациям, имеющих сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета обеспечить предоставление оператору данного государственного информационного ресурса необходимой информации.

Указом также утвержден перечень таких сведений, которые должны быть переданы оператору ресурса. К ним отнесены сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания, сведения о гражданах, имеющих неснятую или непогашенную судимость, данные о состоянии здоровья граждан, в том числе о том, состоят ли они на учете по поводу психических расстройств, наркомании, алкоголизма и т.д., сведения о гражданах, обучающихся по очной форме обучения в вузах и профтехучилищах, сведения о присвоении спортивных разрядов, номера телефонов и адреса электронной почты, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе, сведения о недвижимости, транспортных средствах, принадлежащих гражданам, информация о гражданах, признанных инвалидами и имеющих право на отсрочку от призыва.

В указе подчеркивается, что ведение государственного информационного ресурса по воинскому учету должно осуществляться с соблюдением мер защиты сведений о сотрудниках органов ФСБ, СВР и госохраны.

Указ от 25 ноября вступает в силу с момента его опубликования.