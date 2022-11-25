Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Путин сообщил, что созванивается с участниками СВО

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что напрямую по телефону иногда говорит с военнослужащими-участниками специальной военной операции.

"Когда я с ними иногда говорю, - я по телефону с некоторыми говорю, напрямую с ребятами прямо, - во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня. Тоже через мам, кстати говоря, эти звонки были. (Эти разговоры) дают мне полное основание говорить о том, что они герои, это правда", - сказал Путин в пятницу во время встречи с матерями участников специальной военной операции.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Путин призвал не верить информации об СВО из интернета

Причиной пожара на газопроводе под Петербургом названа усталость металла

Пик активности звездопадов и затмение Марса Луной ожидаются в декабре

Пик активности звездопадов и затмение Марса Луной ожидаются в декабре

Выход космонавтов РФ на МКС в открытый космос отменен из-за проблем со скафандром

Минюст России внес Meta в реестр экстремистских организаций

Разработчика ПО для отечественных компьютерных игр могут выбрать до конца года

Разработчика ПО для отечественных компьютерных игр могут выбрать до конца года

Экс-посол России в Японии Галузин назначен замглавы МИД РФ

Экс-посол России в Японии Галузин назначен замглавы МИД РФ

Глава Минцифры не считает глобальным отъезд IT-специалистов из России

Минздрав запустил платформу искусственного интеллекта в здравоохранении

Минздрав запустил платформу искусственного интеллекта в здравоохранении

Минтруд сообщил, что один день участия в СВО засчитывается как два рабочих дня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });