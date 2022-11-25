Путин сообщил, что созванивается с участниками СВО

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что напрямую по телефону иногда говорит с военнослужащими-участниками специальной военной операции.

"Когда я с ними иногда говорю, - я по телефону с некоторыми говорю, напрямую с ребятами прямо, - во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня. Тоже через мам, кстати говоря, эти звонки были. (Эти разговоры) дают мне полное основание говорить о том, что они герои, это правда", - сказал Путин в пятницу во время встречи с матерями участников специальной военной операции.