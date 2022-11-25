Путин пообещал поддержку матерям погибших участников СВО

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил матерям военнослужащих-участников военной операции на Украины, что страна сделает все возможное, чтобы матери погибших в ходе (СВО) не почувствовали себя забытыми.

"Хочу, чтобы вы знали, что эту боль с вами мы разделяем и, конечно, будем делать все для того, чтобы вы не чувствовали себя забытыми, сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы вы чувствовали плечо рядом с собой", - сказал он.

По словам Путина, он не хотел бы говорить с матерями, потерявшими своих сыновей, на формальном языке.

"Язык не поворачивается говорить каких-то формальных, стандартных вещей, связанных с выражением соболезнований, но хочу, чтобы вы знали: я лично, все руководство страны - мы разделяем эту боль, понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, утраты ребенка, особенно для мамы, которой мы обязаны появлением на свет, которая вынашивала его, выкармливала его", - сказал президент.

"Постараюсь сделать так, чтобы по максимуму все из того, о чем мы сегодня будем говорить, было учтено и было использовано в реальной жизни", - пообещал он.