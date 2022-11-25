Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

В Новой Каховке сообщили о гибели шести человек в результате обстрелов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли за текущие сутки в результате минометных обстрелов территории города Новая Каховка на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщила администрация Новокаховского городского округа.

"Сегодня, 25 ноября, не прекращаются минометные обстрелы Новой Каховки и других населенных пунктов округа... В результате дневных обстрелов, последний из которых был около 14 часов, погибли ещё четверо мирных жителей: двое в городе и двое в селе Корсунка", - сообщается в телеграм-канале администрации округа.

В РоссииВласти заявили, что большинство жителей покинули ближайшие к Херсону города на левом берегу ДнепраЧитать подробнее

Ранее сообщалось о гибели в результате обстрелов в ночь на пятницу двух женщин и ранении нескольких человек.

Власти также сообщили, что днем в пятницу в результате обстрелов разрушены ещё два частных дома в старой части города и повреждены две многоэтажки. Ночью были разрушены три одноэтажных дома, повреждения получил пятиэтажный дом.

В населенных пунктах 15-километровой зоны на левом берегу Днепра в Херсонской области проходит эвакуация. По официальным данным, в Новой Каховке сейчас может оставаться около 10-15% жителей.

Херсонская область Новая Каховка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Путин призвал не верить информации об СВО из интернета

Причиной пожара на газопроводе под Петербургом названа усталость металла

Пик активности звездопадов и затмение Марса Луной ожидаются в декабре

Пик активности звездопадов и затмение Марса Луной ожидаются в декабре

Выход космонавтов РФ на МКС в открытый космос отменен из-за проблем со скафандром

Минюст России внес Meta в реестр экстремистских организаций

Разработчика ПО для отечественных компьютерных игр могут выбрать до конца года

Разработчика ПО для отечественных компьютерных игр могут выбрать до конца года

Экс-посол России в Японии Галузин назначен замглавы МИД РФ

Экс-посол России в Японии Галузин назначен замглавы МИД РФ

Глава Минцифры не считает глобальным отъезд IT-специалистов из России

Минздрав запустил платформу искусственного интеллекта в здравоохранении

Минздрав запустил платформу искусственного интеллекта в здравоохранении

Минтруд сообщил, что один день участия в СВО засчитывается как два рабочих дня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });