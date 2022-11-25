В Новой Каховке сообщили о гибели шести человек в результате обстрелов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли за текущие сутки в результате минометных обстрелов территории города Новая Каховка на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщила администрация Новокаховского городского округа.

"Сегодня, 25 ноября, не прекращаются минометные обстрелы Новой Каховки и других населенных пунктов округа... В результате дневных обстрелов, последний из которых был около 14 часов, погибли ещё четверо мирных жителей: двое в городе и двое в селе Корсунка", - сообщается в телеграм-канале администрации округа.

Ранее сообщалось о гибели в результате обстрелов в ночь на пятницу двух женщин и ранении нескольких человек.

Власти также сообщили, что днем в пятницу в результате обстрелов разрушены ещё два частных дома в старой части города и повреждены две многоэтажки. Ночью были разрушены три одноэтажных дома, повреждения получил пятиэтажный дом.

В населенных пунктах 15-километровой зоны на левом берегу Днепра в Херсонской области проходит эвакуация. По официальным данным, в Новой Каховке сейчас может оставаться около 10-15% жителей.