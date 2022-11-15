Власти заявили, что большинство жителей покинули ближайшие к Херсону города на левом берегу Днепра

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Большинство жителей ближайших к Херсону городов на левом берегу Днепра покинули свои дома в связи с объявленной эвакуацией и близостью боевых действий, сообщили журналистам в администрациях городов Алешки, Голая Пристань, Каховка и Новая Каховка.

Город Алешки, соединявшийся с Херсоном Антоновским мостом, за две недели организованно покинули более 1,6 тыс. человек, сообщил первый замглавы администрации Виктор Сирота. По его оценкам, примерно в три раза больше людей - порядка 4,5 тыс. - выехали за это время самостоятельно на личном транспорте. До начала спецоперации российских войск на Украине в городе проживало более 24 тыс. человек.

"На начало эвакуации, по нашим приблизительным подсчетам, было 12,5 тыс. население города. Около 7 тыс. остается в городе на сегодняшний день. Эвакуацию мы не прекращаем. Встречаем людей на нашем эвакуационном пункте, консультируем", - сказал он.

За две недели эвакуации город Голая Пристань, который также находится на противоположной от Херсона стороне Днепра, покинули около 1 тыс. человек, сообщили в администрации. По официальным данным, в 2019 году население города составляло 14 тыс. человек.

"В первые дни мы эвакуировали очень мало, начинали с 45 человек в день, а самое большое мы эвакуировали около 150 человек. В Голой Пристани много людей остались, говорят "что будет, то будет". Пожилых людей много осталось, но есть и молодые. Возможно, около 10% населения осталось", - сказал представитель администрации.

В Каховке, по официальным данным, до начала спецоперации проживало больше 34 тыс. человек. Организованная эвакуация в городе началась 3 ноября. В последние дни Каховку активно обстреливает украинская артиллерия с противоположного берега Днепра, сообщил глава районной администрации Павел Филипчук.

"С 3 ноября больше 1 тыс. человек мы эвакуировали в Туапсе организованным транспортом. И больше 1 тыс. уехали из города собственным транспортом. Еще около 30% жителей остаются, это больше 10 тыс. человек. У нас раньше не "прилетало". Как вчера "прилетело" по гражданским объектам, люди активизировались, захотели уехать", - отметил он.

Крупнейший город на левобережье Херсонской области - Новая Каховка - на начало 2022 года насчитывал более 44 тыс. жителей. К ноябрю он лишился большинства горожан. Это связано с массированными артиллерийскими и ракетными обстрелами, которые продолжаются несколько месяцев и усилились в последние три дня. Глава Новокаховской районной администрации Владимир Леонтьев сообщил, что за последние выходные город организованно покинули около 1 тыс. человек, самостоятельно выехали еще около 3 тыс. Сейчас в Новой Каховке могу находиться примерно 10-12 тыс. человек, это около 15% от изначальной численности.

31 октября власти Херсонской области объявили о расширении зоны эвакуации, в нее вошли населенные пункты семи муниципальных округов в 15-километровой зоне на левом берегу Днепра. Врио губернатора региона Владимир Сальдо объяснил это решение опасностью затопления территории Херсонской области из-за возможного прорыва дамбы Каховской ГЭС.

Ранее с правобережья, в том числе из Херсона, были эвакуированы все госструктуры администрации Херсонской области, вывезли памятники и исторические ценности. По данным командующего Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения СВО Сергея Суровикина, всего с правого берега Днепра были эвакуированы более 115 тыс. человек. 11 ноября Минобороны России объявило о завершении вывода на левый берег военнослужащих и техники.