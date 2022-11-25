Ассортимент онлайн-торговли алкоголем будет зависеть от эксперимента по торговле вином

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Решение о расширении ассортимента алкогольной продукции, которую можно будет продавать через интернет, зависит от результатов эксперимента по онлайн-торговле вином. Об этом заявил начальник управления правового обеспечения Росалкогольрегулирования Максим Никитухин на первом Российском винодельческом форуме в пятницу в Москве.

"В целом Росалкогольрегулирование поддерживает инициативу по эксперименту (по онлайн-торговле винодельческой продукции - ИФ). Надеемся, что он пройдет успешно, и в дальнейшем по результатам можно рассмотреть дальнейшие шаги, связанные с расширением ассортимента алкогольной продукции, которую можно будет реализовывать в сети интернет", - сказал он.

По его словам, тот факт, что в эксперименте будет принимать участие государственная организация "Почта России", означает, что продукция реализуется легально, отвечает по всем обязательствам. "Это также гарантирует, что продукция, которую она продает, является качественной. На наш взгляд, эксперимент должен показать свою эффективность", - заявил Никитухин.

Как считает винодел Ирина Богович, такая торговля выгодна, прежде всего, малому бизнесу. По ее словам, средняя себестоимость выпускаемого ею вина стремится к 1 тыс. рублей за бутылку. "Когда вино доходит до потребителя, то цена вырастает в лучшем случае до 3,5-4 тыс. рублей. На витрине маркетплейса она могла бы быть на 15% дешевле", - сказала винодел.

Серьезным плюсом считает возможность реализации продукции через интернет директор по развитию Chateau de Talu Анастасия Шамрицкая. "Конечно, как для мелких производителей, так и для средних возможность реализации продукции через интерент-торговлю с доставкой – это очень большой и серьезный плюс", - сказала она.

По ее словам, поставить продукцию в маркетплейс гораздо проще. "С сетями переговоры могут длиться до полутора лет", - сказала Шамрицкая.

В то же время, как считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, "эксперимент скомпонован в узком правовом поле, что очень сильно отличается от реальностей, в которых работает сегодня бизнес, условия далеки от реально коммерческой, логистической деятельности".

"Чтобы результаты были полноценными, к нему надо сразу же подключать хозяйствующих субъектов, у которых есть опыт, квалифицированный персонал, есть технологии, логистические, финансовые возможности, которые умеют работать с этой категорией", - сказал он.

По словам Соколова, в эксперименте должно принимать участие ограниченное количество компаний, "это должны быть профессиональные участники рынка". "Участие нужно ограничивать другими параметрами - например, по обороту компаний, по стоимости чистых активов. Тогда репутационные риски у компаний будут гораздо выше, чем возможность ошибиться или желание что-то нарушить", - сказал он.

Омбудсмен в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игорь Косарев не видит перспектив для этого эксперимента. "Почта ведь это делает не для выполнения государственных задач, она это делает для того, чтобы зарабатывать. А зарабатывать на одном российском вине, я думаю, очень тяжело. Просто экономики не будет и соответственно, исходя из этого, эксперимент не будет успешным", - заявил он.

Позитивный момент в эксперименте он видит только в том, что "в конце концов будет экспериментально доказано, что на самом деле существующий закон в состоянии проконтролировать, кому доставляется алкоголь, в какое место и в какое время". Опасения по поводу того, что алкоголь доставят, к примеру, подростку или в школу, беспочвенны. В этом законопроекте детально прописаны малейшие вещи, которые последуют за нарушением. "Станет ли компания выставлять алкоголь подростку, если ее поймают и отменят лицензию? Это же абсолютно очевидно, что она не будет это делать", - сказал он.

По его словам, для контроля можно использовать биометрию, "которая сейчас активно используется в аэропортах, во всех других местах". "Ничего не стоит включить в закон биометрию, поставить датчик, и курьер просто не сможет пробить чек, если изображение клиента не будет соответствовать заведенному в базу изображению взрослого человека", - сказал он.

Косарев также считает, что эксперимент не учитывает особенности торговли в сельской местности.

Как заявлял ранее на форуме статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, законопроект об онлайн-продаже вина сейчас находится в правительстве, за которым остаётся окончательное решение. Предлагается сначала продавать онлайн только российское вино. Канал продаж будет администрироваться через агрегаторы "Почты России".

Предполагается, что эксперимент начнётся в 2023 году.

По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, он может стать удачным. "Мы сейчас занимаемся экспериментом с доставкой (алкоголя - ИФ) через отделения "Почты России". Надеемся, что этот эксперимент станет удачным. С чего-то надо начать, нужно отработать все это именно как пилотный эксперимент", - заявляла Абрамченко журналистам в кулуарах первого Российского винодельческого форума.