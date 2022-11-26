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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Российские военные сообщили об освобождении девяти человек из украинского плена

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что в результате переговоров из украинского плена возвращены девять российских военнослужащих, их доставят в Москву на реабилитацию.

"26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 9 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - сообщило Минобороны РФ.

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, говорится в сообщении.

24 ноября Минобороны РФ сообщало, что по итогам переговоров из украинского плена возвращены 50 российских военнослужащих.

23 ноября военное ведомство сообщило, что в результате переговорного процесса из украинского плена освобождены 35 военных РФ.

Минобороны РФ Украина
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