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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Минобороны РФ сообщило об освобождении из украинского плена 50 российских военных

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что в результате переговоров в четверг из украинского плена освобождены 50 российских военнослужащих.

"1 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - заявили в Минобороны РФ.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - сообщили в ведомстве.

В ноябре Минобороны РФ несколько раз официально сообщало об освобождении военных из украинского плена в результате переговоров. 26 ноября - о девяти российских военнослужащих, 24 ноября - о 50, 23 ноября - о 35.

Хроника 24 февраля – 01 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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