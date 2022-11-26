Нижегородский губернатор сообщил о 13,5 тыс. жителей, остающихся без света из-за непогоды

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Ликвидация последствий ледяного дождя, из-за которого десятки тысяч человек остались без света, продолжается в Нижегородской области, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Сейчас (остаются без света - ИФ) примерно 13,5 тысяч (это 125 населенных пунктов в 8 муниципалитетах)", - написал Никитин в субботу в своем телеграм-канале по итогам заседания оперштаба по обеспечению электробезопасности Нижегородской области с участием замминистра энергетики России Евгения Грабчака.

"При этом цифра меняется. Происходят новые обрывы", - добавил губернатор.

По словам Никитина, на пике отключений - 23 ноября - без света оставались около 120 тыс. человек. Восстановительные работы проводят 179 бригад, в том числе из других регионов.

Прошедший в Нижнем Новгороде ледяной дождь осложнил дорожную обстановку, работу общественного транспорта и стал причиной образования наледи на тротуарах и падения сотен деревьев.

Также из-за непогоды произошло частичное нарушение электроснабжения в ряде муниципалитетов Нижегородской области. В четверг поздно вечером Минэнерго сообщило в своем телеграм-канале, что оно восстановлено.

Между тем местные жители сообщали в соцсетях и телеграм-каналах, что в ряде населенных пунктов в пятницу по-прежнему нет электричества.

Власти ввели режим ЧС межмуниципального характера. Для жителей населенных пунктов Нижегородской области, где было нарушено электроснабжение, организован подвоз воды и открыты пункты размещения.