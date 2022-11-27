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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 ноября

Грузовой корабль Spacex вышел на орбиту, более 13 тыс. нижегородцев осталось без света, Армения обвиняет Баку в обстреле приграничных позиций

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших у утру:

- Нижегородский губернатор сообщил о 13,5 тыс. жителей, остающихся без света из-за непогоды. Таковы последствия ледяного дождя.

- Гол и передача Месси принесли Аргентине победу над Мексикой на ЧМ. Матч в Лусаиле завершился со счетом 2:0.

- Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле армянских позиций. В Баку отвергли данные утверждения Еревана.

- Организатор и участники несанкционированного митинга задержаны в Астане. В митинге участвовало около 300 человек.

- Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX стартовал к МКС. Он вышел на орбиту и взял курс на станцию.

- США разрешили Chevron в ограниченном объеме добывать природные ресурсы в Венесуэле. Лицензия сформулирована так, чтобы венесуэльская государственная компания PDVSA не получала выгоду от продажи нефти компанией.

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