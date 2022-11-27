Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ на донецком и еще нескольких направлениях

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Атаки подразделений вооружённых сил Украины (ВСУ) пресечены на купянском, красно-лиманском, донецком и южно-донецком направлениях, заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"На купянском направлении огнем артиллерии по районам сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена атака противника в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих и два пикапа", - сказал Конашенков.

По его словам, "на красно-лиманском направлении нанесением упреждающего огневого поражения в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской народной республики сорваны попытки ВСУ атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка Луганской народной республики".

"Также противник предпринимал безуспешные попытки оборудовать опорные пункты и закрепиться в районах населенных пунктов Площанка и Червонопоповка. В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожено три боевые бронированные машины и четыре единицы специальной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Он также заявил о срыве атак противника на донецком и южно-донецком направлениях.

"На Донецком направлении в результате огневого поражения и решительных действий российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

На Южно-Донецком направлении, заявил он, предотвращены попытки ВСУ восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Шевченко Донецкой народной республики.

"Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два (тягача - ИФ) МТ-ЛБ и пять автомобилей", - сказал Конашенков.

За сутки уничтожены пять складов ВСУ.

"В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и более семи тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

"В районе населённого пункта Разумовка Запорожской области уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ "Запорожье", - сказал он.

Конашенков сообщил, что средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Богдановка Херсонской области.

"Кроме того, в районе населенного пункта Мирополь Сумской области перехвачен управляемый артиллерийский снаряд Excalibur, - сказал представитель ведомства

В районе населенного пункта Часов Яр ДНР в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого иностранного легиона уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники, сказал Конашенков.