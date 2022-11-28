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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на четырех направлениях

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные отразили и упредили атаки Вооруженных сил Украины на Купянском, Красно-Лиманском, Артёмовском и Южно-Донецком направлениях, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп предпринял попытку атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. В результате нанесенного огневого поражения атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, "уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера и пикап".

"На Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского Лесничества Луганской народной республики огнем российской артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, выдвигавшимся для наступления в направлении населенного пункта Червоная Диброва. В результате огневого поражения подразделения противника были рассеяны. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и три пикапа", - сообщил Конашенков.

Он сказал, что контратаки противника отражены также на Артёмовском на и Южно-Донецком направлениях.

"На Артёмовском направлении противник силами четырех ротных тактических групп ВСУ пытался контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград Донецкой народной республики, чтобы остановить наступление российских войск. Нанесением комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и автомобиль", - сообщил Конашенков.

По его словам, на Южно-Донецком направлении в районе населенных пунктов Нескучное и Октябрь (ДНР) ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп отражены две контратаки ВСУ.

"За сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и боевая машина пехоты", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

"В районах населенных пунктов Терны и Курдюмовка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов ВСУ", - также проинформировал Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение восьми пунктам управления противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кругляковка Харьковской области, Победа, Водяное, Пречистовка Донецкой народной республики (ДНР), Дудчаны, Казацкое и Токаревка Херсонской области, а также 57-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах", - заявил он.

По данным Конашенкова, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.

Также, по его словам, перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2572 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6866 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7395 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил представитель Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля – 28 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Игорь Конашенков Украина ВСУ
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