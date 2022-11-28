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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Власти Новой Каховки сообщили о погибшем и раненом во время минометного обстрела

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Город Новая Каховка на левой стороне Днепра в Херсонской области подвергся минометному обстрелу со стороны ВСУ, один человек погиб и один ранен, сообщили в администрации Новокаховского городского округа.

"Вечером 27 ноября центр Новой Каховки снова подвергся минометному обстрелу... По предварительным данным, погибла женщина, ранен мужчина", - сообщается в телеграм-канале администрации.

В администрации уточнили, что мины попали в девятиэтажный жилой дом и линии электропередачи. Также повреждено несколько пятиэтажных домов, находящихся рядом. Одна из мин повредила дорожное покрытие на улице Горького.

В населенных пунктах 15-километровой зоны на левом берегу Днепра в Херсонской области проходит эвакуация. По официальным данным, в Новой Каховке сейчас может оставаться около 10-15% жителей. Из-за постоянных обстрелов людям запрещено выходить на прогулки и приближаться к набережной Днепра.

Новая Каховка
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