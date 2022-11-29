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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

В Новой Каховке сообщили о двух жертвах минометного обстрела города со стороны ВСУ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Город Новая Каховка на левой стороне Днепра в Херсонской области во вторник подвергся минометному обстрелу со стороны ВСУ, два человека погибли, сообщили в администрации Новокаховского городского округа.

"Сегодня снаряд попал в мусоровоз, пострадали два человека. Оба были госпитализированы с серьезными ранениями. Еще один снаряд попал в легковой автомобиль, водитель и пассажир погибли на месте", - сообщается в телеграм-канале администрации.

Там уточнили, что накануне город также был обстрелян с правого берега Днепра, который находится под контролем украинских военных. Один из снарядов попал в жилой дом в Новой Каховке, погибла женщина.

В населенных пунктах 15-километровой зоны на левом берегу Днепра в Херсонской области проходит эвакуация. По официальным данным, в Новой Каховке на данный момент может оставаться до 15% жителей. Из-за постоянных обстрелов людям запрещено выходить на прогулки и приближаться к набережной Днепра.

Новая Каховска ВСУ Украина Херсонская область
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