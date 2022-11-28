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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Кабмин РФ поддержал законопроект Минприроды о мониторинге многолетней мерзлоты

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало подготовленный Минприроды законопроект о мониторинге многолетней мерзлоты, сообщила пресс-служба министерства.

Комплексная система мониторинга многолетней мерзлоты создаётся в России впервые. Планируется, что система будет создана за 3 года (с 2023 по 2025 год), за это время на российском севере будет установлено 140 станций. Фоновый мониторинг создается на базе наблюдательной сети Росгидромета.

Специалисты Арктического научно-исследовательского института уже приступили к созданию первых объектов. "На мысе Баранова и архипелаге Шпицбергена сделали опытные полигоны. Пробурили 25-метровые скважины, в них установили термометрические косы, данные с которых по спутниковым каналам непрерывно передаются в институт. В перспективе будут измерять не только температуру на разных глубинах, но и динамику наледи, деформацию земной поверхности. В сети мониторинга будет 140 таких станций-скважин", - приводятся в сообщении слова главы Минприроды Александра Козлова.

Минприроды Росгидромет
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