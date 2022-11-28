Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Древнейшие заразные вирусы в сибирской мерзлоте, новое самое дорогое лекарство, а также хмель против болезни Альцгеймера

Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Астрономы обнаружили новый теплый юпитер HD 167768b вокруг старой проэволюционировавшей звезды-гиганта возрастом 5,3 млрд лет. Звезда по размерам в десять раз больше Солнца. Она продолжает свою эволюцию и будет расширяться. Ожидается, что в ближайшие 150 млн лет светило поглотит экзопланету.

- Волки из Йеллоустонского национального парка, зараженные токсоплазмой, чаще становятся одиночками и вожаками стай. По мнению зоологов, это связано с тем, что данный вид паразитов делает хозяев агрессивными и более склонными к риску. При этом поведение вожака влияет на всю стаю: если из-за токсоплазмоза лидер группы проявляет повышенный интерес к моче пум – окончательных хозяев T. gondii в Йеллоустоне – то так же будут поступать и его подчиненные, что повысит риск их заражения.

- Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило препарат "Хемдженикс", предназначенный для генной терапии гемофилии типа B. Стоимость нового лекарства составляет $3,5 млн, что делает его на данный момент самым дорогим в мире. Гемофилия представляет собой достаточно редкое наследственное заболевание, при котором наблюдается нарушение свертываемости крови. Безопасность и эффективность нового препарата проверили во время двух исследований. В них принимали участие 57 взрослых мужчин возрастом от 18 до 75 лет.

- Британские исследователи обнаружили, что для привередливых едоков на вкус продуктов и желание их употребить может повлиять цвет посуды, в которой они сервированы. В эксперименте по выяснению степени привередливости в пище участвовали 47 человек в возрасте от 18 до 33 лет. По итогам тестов для 20 участников цвет посуды оказался важен: он повлиял на воспринимаемую соленость пищи и желание ее употребить.

- Химики из Китая открыли две недостающие стадии на пути биосинтеза кокаина в кокаиновом кусте (Erythroxylum novogranatense). Они скорректировали ранее предложенный ошибочный путь биосинтеза и нашли правильный, который удалось полностью воспроизвести в табаке Бентхама (Nicotiana benthamiana).

- Еще китайские химики проследили за тем, как шишки хвойных деревьев деформируются в зависимости от влажности среды. Как выяснилось, за очень медленную и незаметную для глаз деформацию отвечают два вида микротрубочек, расположенных параллельно в каждой шишечной чешуйке. Также авторы исследования изготовили мягкий подвижный механизм, способный медленно деформироваться так же, как это делают шишки.

- Итальянские исследователи обнаружили в хмеле вещества, которые подавили патологические процессы, лежащие в основе болезни Альцгеймера, на молекулярном уровне, в культуре клеток и у трансгенных модельных круглых червей.

- Французские, российские и немецкие исследователи обнаружили в образцах сибирской мерзлоты 13 вирусов возрастом от 27 тысяч (кишечное содержимое волка и почва с мамонтовой шерстью) до 48,5 тысячи лет (P. yedoma). Последний стал самым древним из известных вирусов. Секвенирование геномов указало на принадлежность к пяти кладам, четыре из которых ранее в мерзлоте не находили. При этом палеопатогены сохранили способность к репликации и заражению эукариотических организмов.