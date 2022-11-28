КС РФ поручил устранить законодательный пробел, касающийся вождения под действием лекарств

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ признал неконституционной норму КоАП РФ, по которой суды могут привлечь к ответственности за вождение в состоянии опьянения лекарствами без четких критериев определения такого состояния.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда в понедельник.

Суд проверил примечание к статье 12.8 КоАП РФ по запросу Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа, исследовавшего дело водителя, который в августе 2021 года застрял на высоком бордюре. Когда очевидцы предложили ему помощь, водитель отреагировал неадекватно, и они вызвали полицию.

Медицинское освидетельствование обнаружило в организме водителя лекарственные препараты, влияющие на психофизические функции. Сам водитель утверждал, что просто устал, но запрещенные вещества не употреблял. Сотрудник ГИБДД усмотрел в действиях водителя признаки правонарушения и составил на него протокол.

Салехардский городской суд пришел к выводу, что обнаруженные лекарства попадают в "серую зону" правового регулирования: законодательством не установлен точный перечень медицинских препаратов, способных вызвать опьянение, но не запрещенных к употреблению.

Суд приостановил производство и направил запрос в КС РФ, так как счел, что действующее регулирование порождает чрезмерную свободу правоприменительного усмотрения и не дает гражданам оценить правовые последствия вождения после приема лекарств.

В законах лекарственного опьянения нет

Конституционный суд напомнил, что состав правонарушения - необходимое основание для всех видов ответственности, поэтому даже противоправные действия либо бездействие не могут быть основанием для административной ответственности, если они не описаны как состав правонарушения, то есть не запрещены законом.

Исходя из КоАП и установленного Минздравом порядка медицинского освидетельствования на состояние опьянения, управление транспортом под воздействием лекарств, которые способны ухудшить реакцию и внимание водителя, не образует состава административного правонарушения, хотя и запрещено ПДД.

Дело в том, что действующее законодательство прямо предполагает административную ответственность только за вождение после употребления алкоголя, наркотиков или психотропных веществ.

Тем не менее, так как вождение в состоянии опьянения, даже лекарственного, чревато риском для жизни и здоровья людей, оно объективно нуждается в эффективном противодействии, полагает КС, и отсутствие в КоАП правила об ответственности за такое вождение осложняет обеспечение безопасности на дорогах.

В итоге КС усмотрел в оспариваемой норме признаки конституционно значимого пробела. Более того, пытаясь восполнить этот пробел, суды нередко применяют к водителю административные санкции, причем обычно не выясняют конкретные обстоятельства приема лекарств, а именно: цели, дозы, наступившие последствия и прочее.

"Это, в свою очередь, чревато неприемлемым отступлением при привлечении данной категории субъектов к административной ответственности от вытекающих из статьи 55 Конституции РФ принципов соразмерности, пропорциональности и справедливости допустимого ограничения конституционных прав и свобод", - говорится в документе.

Теперь законодателю надлежит устранить выявленный пробел и вытекающую из него неопределенность критериев установления состояния "лекарственного опьянения".

До этого момента вождение под действием лекарств, не содержащих этилового спирта, наркотических и психотропных веществ, не может караться по статье 12.8 и части 3 статьи 12.27 КоАП РФ, постановил КС.