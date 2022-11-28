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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Более трети россиян признались, что не употребляют алкоголь

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Абсолютно непьющими считают себя 36% россиян, отмечающих, что не употребляют и ранее не употребляли алкогольные напитки, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно опросу, больше всего непьющих сограждан оказалось среди респондентов в возрасте от 60 лет (53%).
Результаты исследования показывают, что женщин, не употребляющих алкогольные напитки, почти в полтора раза больше, чем мужчин - 41% и 30% респондентов соответственно.

Всероссийский телефонный опрос был проведён 19-20 ноября 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
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