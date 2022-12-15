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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:41

Розничные продажи водки в РФ за 11 месяцев выросли на 6%, шампанского - на 8,5%

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Розничные продажи водки в РФ за 11 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 6%, до 68,8 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольрегулирование.

Коньяка было продано 11,1 млн дал, что на 4,5% больше, чем за 11 месяцев прошлого года, других ликероводочных изделий крепостью выше 25 градусов - 10,2 млн дал (на 27,5% больше).

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Продажи виноградных вин за этот период составили 48,2 млн дал, что на 0,6% больше, чем годом ранее. Темпы роста продаж шампанских и игристых вин были выше - 8,5%, до 14,9 млн дал. Но наибольшими темпами росли розничные продажи ликерных вин - почти в 2,5 раза, до 655,2 тыс. дал.

В то же время реализация плодовых (фруктовых) вин снизилась на 18,2%, до 9,3 млн дал.

Продажа слабоалкогольной продукции за 11 месяцев выросла почти на 53%, до 13,6 млн дал.

Всего в январе-ноябре этого года в РФ было продано 101,2 млн дал алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 3,4% больше, чем год назад.

Росалкоголь
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