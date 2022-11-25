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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по позициям "иностранного легиона" в ДНР

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили в Донецкой народной республике более 100 наемников так называемого иностранного легиона, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой народной республики высокоточным оружием ВКС России уничтожено еще более 100 наемников так называемого иностранного легиона, а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

Он также сообщил, что в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до 200 человек личного состава противника.

Российские военные, по словам Конашенкова, также уничтожили шесть пунктов управления армии Украины.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления противника в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка Луганской народной республики, Ямполовка, Торское, Ивано-Дарьевка и Победа Донецкой народной республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах", - сказал Конашенков.

"В районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - добавил он.

По словам Конашенкова, средствами ПВО за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мирная Долина, Вершина, Новоандреевка в ДНР и Залиман в ЛНР.

"В районе населенного пункта Веселое Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал представитель Минобороны.

По его словам, "было перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Кременная и Попасная Луганской народной республики".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2562 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6813 танков и других боевых бронированных машин, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7352 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля – 25 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Минобороны РФ Украина ДНР
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