Законопроект о реформе доставки страховой пенсии поддержан правительством

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило проект положительного отзыва на депутатский законопроект о реформе доставки страховых пенсий, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта.

Согласно документу (№212237-8), граждане, как и сейчас, смогут зачислять пенсию на счет в выбранном банке, но если речь идет о наличном получении средств (на дому или в кассе организации), то предлагается оставить на этом рынке только АО "Почта России". Законопроект был внесен в Госдуму в октябре, авторы - депутат Александр Хинштейн и группа сенаторов. Согласно пояснительным материалам, норма коснется 13% пенсионеров, получающих пенсию наличными.

Сейчас граждане могут выбрать три способа получения страховой пенсии: через кредитные организации путем зачисления на банковский счет; через организации почтовой связи; через иные организации, занимающиеся доставкой, при этом вручение может быть как на дому, так и в кассе организации (альтернативные доставщики). Полный перечень альтернативных доставщиков можно посмотреть на сайте Пенсионного фонда России по своему региону в разделе "Выбор доставочной организации". В частности, в Москве это ООО "Милосердие", ООО "Национальный центр доставки", также среди доставочных организаций - 37 банков (пенсию можно получать в их кассах при отсутствии кредитной карты).

Внесенный законопроект предлагает оставить два способа: через кредитную организацию путем зачисления пенсии на счет пенсионера в этой кредитной организации либо через организации федеральной почтовой связи путем вручения пенсии на дому или в кассе "Почты России".

Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 апреля 2023 г. для того, чтобы Фонд пенсионного и социального страхования успел расторгнуть договоры с альтернативными доставочными организациями и заключить их с "Почтой России".

Законопроект также освобождает "Почту России" от идентификации клиента - физического лица, если он проводит перевод на сумму до 15 тыс. руб. при оплате услуг ЖКХ и платежей в бюджет РФ.

Комитет Госдумы по финансовому рынку, который является соисполнителем по данному документу, также поддержал законопроект на заседании в ходе прошлой недели.