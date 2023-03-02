Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Правительство может получить право определять федеральных операторов почтовой связи

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предлагает наделить правительство правом определять федеральные организации почтовой связи для обмена корреспонденцией в пределах РФ (сейчас это ФГУПы и АО "Почта России").

Кроме того, предлагается определить организацию федеральной почтовой связи, которая будет отвечать за международный почтовый обмен, а оператором назначить "Почту России".

Об этом говорится в поправках, внесенных перед вторым чтением в законопроект № 212237-8 и одобренных комитетом Госдумы по информационной политике. Первоначально законопроект содержал поправки к закону о почтовой связи которые оставляли "Почту России" единственной организацией, имеющей право доставлять страховые пенсии на дом. Проект был внесен в палату в октябре 2022 года и в декабре прошел первое чтение.

Согласно закону "О почтовой связи" в России могут работать как обычные организации почтовой связи - юридические лица любых организационно-правовых форм, оказывающие услуги почтовой связи в качестве основного вида деятельности, так и организации федеральной почтовой связи, это - юридические лица, созданные в форме государственных унитарных предприятий и государственных учреждений, а также АО "Почта России". То есть перечень федеральных операторов почтовой связи закреплен в законе, и для его изменения необходимо одобрение Госдумы.

Принятые во втором чтении депутатами поправки предполагают внести в перечень организаций федеральной почтовой связи (помимо ФГУПов и "Почты России") иные организации почтовой связи, определяемые правительством. Данные организации должны оказывать в соответствии с условиями выданных им лицензий универсальные услуги почтовой связи. Универсальные услуги почтовой связи - это услуги по обмену письменной корреспонденцией в пределах территории России.

Еще одна поправка вносится в статью закона о почтовой связи, которая регулирует международное сотрудничество. Сейчас Россия, являясь членом Всемирного почтового союза, входит в единую почтовую территорию для взаимного обмена письменной корреспонденцией и гарантирует на всей своей территории свободу транзита. "В целях обеспечения международного почтового обмена и выполнения обязательств, предусмотренных актами Всемирного почтового союза, назначается организация федеральной почтовой связи", - говорится в поправках. При этом в функциях АО "Почта России" уточняется, что компания является как организацией федеральной почтовой связи, так и "назначенным оператором почтовой связи в целях обеспечения международного почтового обмена и исполнения обязательств, предусмотренных актами Всемирного почтового союза".

Одобренный во втором чтении законопроект также убирает ограничения по срокам для проведения мероприятий по кадастровому учету и государственной регистрации прав на имущество, передаваемое АО "Почта России". Данные ограничения были введены, в 2019 году когда "Почта России" была преобразована в акционерное общество.

Правительство Почта России Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин охарактеризовал как теракт события в Брянской области

Один человек погиб, несколько пострадали из-за ЧП на заводе "Авиастар" в Ульяновске

Один человек погиб, несколько пострадали из-за ЧП на заводе "Авиастар" в Ульяновске

Приняты поправки об уголовном наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ

Приняты поправки об уголовном наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ
Военная операция на Украине

В Кремле затруднились ответить на вопрос о возможности изменения статуса СВО

Песков сообщил, что Путин в Кремле получает доклады об атаке террористов на Брянскую область

Госдума приняла закон об обязанности владельцев сетей связи три года хранить данные

Госдума приняла закон об обязанности владельцев сетей связи три года хранить данные

Дерипаска считает, что западные компании ушли с российского рынка надолго

Военная операция на Украине

Курский губернатор сообщил о погибшем при обстреле поселка Теткино

Военная операция на Украине

ФСБ сообщила об операции против украинских диверсантов в Брянской области

Общий экспорт российских разработчиков ПО в 2022 году сократился на 8-17%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });