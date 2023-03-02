Правительство может получить право определять федеральных операторов почтовой связи

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предлагает наделить правительство правом определять федеральные организации почтовой связи для обмена корреспонденцией в пределах РФ (сейчас это ФГУПы и АО "Почта России").

Кроме того, предлагается определить организацию федеральной почтовой связи, которая будет отвечать за международный почтовый обмен, а оператором назначить "Почту России".

Об этом говорится в поправках, внесенных перед вторым чтением в законопроект № 212237-8 и одобренных комитетом Госдумы по информационной политике. Первоначально законопроект содержал поправки к закону о почтовой связи которые оставляли "Почту России" единственной организацией, имеющей право доставлять страховые пенсии на дом. Проект был внесен в палату в октябре 2022 года и в декабре прошел первое чтение.

Согласно закону "О почтовой связи" в России могут работать как обычные организации почтовой связи - юридические лица любых организационно-правовых форм, оказывающие услуги почтовой связи в качестве основного вида деятельности, так и организации федеральной почтовой связи, это - юридические лица, созданные в форме государственных унитарных предприятий и государственных учреждений, а также АО "Почта России". То есть перечень федеральных операторов почтовой связи закреплен в законе, и для его изменения необходимо одобрение Госдумы.

Принятые во втором чтении депутатами поправки предполагают внести в перечень организаций федеральной почтовой связи (помимо ФГУПов и "Почты России") иные организации почтовой связи, определяемые правительством. Данные организации должны оказывать в соответствии с условиями выданных им лицензий универсальные услуги почтовой связи. Универсальные услуги почтовой связи - это услуги по обмену письменной корреспонденцией в пределах территории России.

Еще одна поправка вносится в статью закона о почтовой связи, которая регулирует международное сотрудничество. Сейчас Россия, являясь членом Всемирного почтового союза, входит в единую почтовую территорию для взаимного обмена письменной корреспонденцией и гарантирует на всей своей территории свободу транзита. "В целях обеспечения международного почтового обмена и выполнения обязательств, предусмотренных актами Всемирного почтового союза, назначается организация федеральной почтовой связи", - говорится в поправках. При этом в функциях АО "Почта России" уточняется, что компания является как организацией федеральной почтовой связи, так и "назначенным оператором почтовой связи в целях обеспечения международного почтового обмена и исполнения обязательств, предусмотренных актами Всемирного почтового союза".

Одобренный во втором чтении законопроект также убирает ограничения по срокам для проведения мероприятий по кадастровому учету и государственной регистрации прав на имущество, передаваемое АО "Почта России". Данные ограничения были введены, в 2019 году когда "Почта России" была преобразована в акционерное общество.