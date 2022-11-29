Путин не планирует в ближайшее время встречаться с Кудриным

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина и объявившего о своей отставке главы Счетной палаты Алексея Кудрина в ближайшее время не планируется, но в своей новой работе он будет так или иначе пересекаться с государством, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Он имел возможность передать свое прошение об отставке главе государства", - сказал Песков журналистам.

"Но сам Кудрин, как вы знаете, в своем заявлении отметил, что имеет в виду сосредоточиваться на крупных проектах, которые касаются большого количества людей. Поэтому так или иначе какие-то пересечения с государством будут иметь место неизбежно", - отметил он.

У Пескова уточнили, планирует ли президент встретиться с Кудриным.

"Пока в ближайшее время никаких встреч с ним не предусматривается", - сказал пресс-секретарь.

Отвечая, как Путин воспринял решение Кудрина, Песков сказал, что "в таких ситуациях вряд ли есть место эмоциональной реакции". Он также напомнил, что "они, действительно, бок о бок работали не одно десятилетие".

Что касается возможных кандидатов на место главы Счетной палаты РФ, то Кремль традиционно не анонсирует подобные вещи, сказал Песков.

Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин объявил, что подал заявление об уходе с поста. "В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей", - написал он в своем телеграм-канале.

По не подтвержденной пока официально информации, после ухода с госслужбы Кудрин займет пост в новой структуре "Яндекса", которому предстоит пройти реструктуризацию с разделением на российскую и зарубежную части. Ряд источников "Интерфакса" утверждает, что с Кудриным обсуждался пост председателя совета директоров выделяемой российской головной компании группы.

Представление президента об освобождении Кудрина от должности поступило в Совет Федерации. СФ планирует рассмотреть этот вопрос в среду.