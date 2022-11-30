Сенаторы освободили Кудрина от должности главы Счетной палаты

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за досрочное освобождение Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты РФ.

Таким образом, сенаторы поддержали соответствующее представление президента России, поступившее в СФ во вторник.

Накануне Кудрин заявил, что подал главе государства Владимиру Путину заявление об уходе со своего поста.

"В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление президенту РФ в установленном порядке", - написал он в своем телеграм-канале.

По не подтвержденной пока официально информации, после ухода с госслужбы Кудрин займет пост в новой структуре "Яндекса", которому предстоит пройти реструктуризацию с разделением на российскую и зарубежную части. Ряд источников "Интерфакса" утверждает, что с Кудриным обсуждался пост председателя совета директоров выделяемой российской головной компании группы.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко после голосования выразила надежду, что после перехода Кудрина на новую работу заявления верхней палаты парламента будут чаще попадать в топ "Яндекса". Впрочем, платформа "Новости" с недавних пор к "Яндексу" не относится - она перешла VK в рамках сделки по обмену активами между двумя компаниями.

Кто придёт на смену Кудрину в Счётную палату, пока неизвестно. Сам Кудрин после голосования в Совете Федерации сказал журналистам, что не знает, кто им будет. "Совет Федерации сам представит свои предложения, так что надо спросить членов Совета Федерации", - ответил Кудрин на вопрос, есть ли у него какие-то рекомендации по кандидатурам.