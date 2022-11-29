Зорькин заявил о нецелесообразности создания аналога ЕСПЧ в РФ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российская судебная система справится в своей работе без Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), при этом создание аналога ЕСПЧ в РФ нецелесообразно, считает глава Конституционного суда Валерий Зорькин.

"Я думаю, что судебная система (РФ) справится и без Европейского суда по правам человека. Это видно по всему, как она работает", - сказал Зорькин, выступая на Всероссийском съезде судей.

"С этой точки зрения вызывает большое удовлетворение то, что смолкли разговоры о создании специального еще одного суда по правам человека, внутреннего суда в РФ. С точки зрения теоретической и практической, возникала бы проблема многослойности, пересечения и т.д.", - подчеркнул глава КС.

Зорькин подчеркнул, что именно этим - защитой прав человека - занимаются российские суды. "Разве они не занимаются защитой прав человека начиная с самой нижней инстанции - мировых судов и заканчивая Верховным и Конституционным судами", - сказал Зорькин.